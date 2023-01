Antigo Hotel Viana Sol reabre este ano e cria 35 postos de trabalho

O antigo hotel Viana Sol, no centro da cidade de Viana do Castelo, vai reabrir este ano transformado numa unidade hoteleira de 4 estrelas superior, com o nome "Dona Aninhas". Segundo adiantou ao Jornal de Notícias fonte do grupo hoteleiro Madre Turismo, promotor do investimento no valor global de cerca de 10 milhões de euros, o novo empreendimento vai criar 35 novos postos de trabalho diretos.

O novo hotel, resultante da remodelação de outro encerrado há quase duas décadas e onde funcionou também a mítica discoteca Viana Sol, que marcou várias gerações naquela região, terá 64 quartos e suites. A decoração será totalmente inspirada nas tradições e cultura de Viana do Castelo, com espaços temáticos dedicados "à filigrana, ao mar e aos bordados de Viana".

O edifício, situado no Largo Vasco da Gama, está a ser recuperado pelo grupo Madre Turismo, holding em que se integra a AP Hotels & Resorts que detém seis unidades hoteleiras no Algarve.

A abertura do Dona Aninhas está prevista para fevereiro de 2023, conforme consta da página oficial do grupo hoteleiro, mas provavelmente poderá haver alguma derrapagem no prazo. Fonte do grupo garantiu que a inauguração ocorrerá ao longo deste ano. Segundo pode ler-se na página do Madre, o presidente do grupo, António Parente, é natural do concelho de Viana do Castelo e associa o projeto de recuperação do antigo Viana Sol a "um regresso às origens". Está prevista a criação de uma esplanada exterior junto ao futuro hotel para fruição da população e visitantes da cidade.