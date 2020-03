Antigos alunos do politécnico de Viana do Castelo criam modelo gratuito de máscaras

Hoje às 18:41 Facebook

Quatro antigos alunos do curso de design de produto do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) criaram um modelo de documento a ensinar a confecionar máscaras de proteção, por cerca de 10 cêntimos, informou, esta sexta-feira, a instituição.

"A ideia é que cada pessoa possa, em casa, produzir a sua própria máscara e proteger-se da Covid 19", acrescenta o IPVC, esta sexta-feira, adiantando que a empresa dos quatro antigo alunos "disponibilizou um template gratuito que ensina como produzir uma máscara para proteção pessoal a custo muito reduzido".

