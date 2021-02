Apoio à entrega de refeições gerou "volume de negócios de 100 mil euros"

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:12 Facebook

A Câmara Municipal de Viana do Castelo aprovou, esta quinta-feira, o prolongamento até 31 de março do apoio à restauração no custo de transporte e entrega de refeições ao domicilio naquele concelho.

Segundo o vereador com o pelouro do Desenvolvimento Económico, Luís Nobre, nos primeiros 50 dias de apoio pela autarquia, em parceria com a Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC), "foram servidas 6230 refeições, num universo de 66 restaurantes e num volume de negócios de cerca de 100 mil euros".

Os números foram avançados durante a reunião do executivo camarário, que aprovou por unanimidade a prorrogação da medida, face ao cenário atual de confinamento para contenção da covid-19.

Até agora foi disponibilizado um apoio de 25 mil euros para custear o transporte pelos restaurantes até casa dos clientes, sendo que para "o próximo mês e meio que falta até 31 de março", a autarquia aprovou um novo apoio equivalente àquele valor para promover "a entrega de cerca de sete mil refeições".