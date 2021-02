Aprovado projeto de novo mercado a construir no lugar do prédio Coutinho

A Câmara Municipal de Viana do Castelo aprovou esta quinta-feira, em reunião do executivo, a construção do novo mercado da cidade, no espaço do Edifício Jardim (prédio Coutinho), após a demolição.

A proposta contou com os votos favoráveis do PS e da CDU e a abstenção do PSD, que em declaração de voto, justificou que não considera a obra "oportuna", em termos de investimento, face "ao momento único, de dificuldade e incertezas que vivemos".

Segundo o Presidente da Câmara de Viana, José Maria Costa, o futuro mercado a construir no lugar do prédio de 13 andares, localizado no centro histórico de Viana, custará "8,2 milhões de euros" e é intenção da autarquia lançar o concurso público para execução da obra "até a abril", de forma a poder candidatar a obra a fundos do próximo quadro comunitário de apoio.

O equipamento, com rés-do-chão e primeiro andar, terá 28 lojas e 56 bancas no piso 0 e espaços destinados a atividades criativas e culturais no piso 1. Contemplará ainda um parque de estacionamento subterrâneo para 100 viaturas. E na zona exterior 160 bancas de venda para produtores das freguesias do concelho.