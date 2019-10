Árvore de grande porte cai sobre veículo estacionado em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:26 Facebook

Uma árvore de grande porte caiu esta tarde sobre um veículo que se encontrava estacionado na rua Padre Himalaia, na cidade de Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, a queda, cerca das 13.20 horas, danificou um gradeamento de um jardim e o tejadilho e a parte lateral da viatura. Não se registaram vítimas.

Prestaram socorro os Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo com três operacionais com duas viaturas, PSP e uma equipa do horto municipal. A árvore e a viatura foram removidas.