As Barbosa já vão na terceira geração de mulheres taxistas

Avó, mãe e filha fazer serviço de táxi a partir de Barroselas. Carolina tem 80 anos e renovou há pouco a certidão de aptidão profissional.

Carolina Barbosa, com 80 anos, conhecida por "Lininha", começou há meio século a trabalhar como taxista para ajudar o marido Manuel, que gostava de ir à caça, mas não tinha tempo. Natália Barbosa, 57 anos, é filha do casal de taxistas e deixou o salão de cabeleireiro onde trabalhava em 2011 para dar continuidade à empresa dos pais. E Ana Carolina, de 31 anos, filha da antiga cabeleireira, é diretora de uma IPSS, mas tirou o certificado de aptidão profissional de motorista de táxi para auxiliar no serviço quando uma doença oncológica foi diagnosticada à mãe há seis anos. As Barbosa não querem deixar parar o taxímetro da família, que conta com uma frota de cinco táxis, um deles em Durrães.

"Quando casei, fazia camisolas à máquina e tive uma loja de lãs. Mas via que o Manuel, o meu marido, gostava de ir à caça e não tinha tempo. E então disse: vou tirar a carta. Tirei a de amador e dois anos depois a de profissional. Aprendi mecânica e tudo. Eu era a única mulher que andava lá. O resto eram rapazes", conta Carolina.