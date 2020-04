Associação Empresarial de Viana cria selo de segurança para reabertura do comércio

Hoje às 17:36 Facebook

O presidente da Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC), Manuel Cunha Júnior, anunciou, esta terça-feira, a atribuição do selo Comércio Seguro aos estabelecimentos de setores da economia que vão retomar a atividade na próxima segunda-feira, dia 4 de maio.

"Já desenvolvemos um selo de segurança que se chama Comércio Seguro, mas estamos a aguardar as diretrizes do Governo para a reabertura. Além do selo, para colocar na porta ou na montra da loja, que atesta o cumprimento das regras de segurança, será também distribuído um guia diferenciado por setor de acordo com as normas de segurança que forem decididas, porque nesta altura há muita especulação", disse Manuel Cunha Júnior.

O responsável adiantou que a proposta de atribuição do selo já foi enviada às câmaras do distrito de Viana do Castelo que estão na área de influência da AEVC, sendo que a autarquia de Viana do Castelo "já aceitou ser parceira da AEVC" nesta iniciativa.

