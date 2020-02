Ataque a rebanho em Viana foi de "uma matilha de cães", diz ICNF

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:39 Facebook

A morte de dezassete cabeças de gado caprino em Geraz do Lima, Viana do Castelo, na noite de sexta-feira para sábado, foi provocada por uma matilha de cães vadios, segundo fonte do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Uma equipa técnica deslocou-se esta segunda-feira ao local para avaliar a causa de morte dos animais. "Há fortíssimas suspeitas de se tratar de um ataque de cão. Verificamos que as lesões não são compagináveis com ataque de lobo", declarou ao JN fonte do ICNF, referindo que o facto de o gado morto ter sido deixado intacto contribui para fundamentar a suspeita. "Não houve qualquer consumo dos animais mortos, o que indicia que não é ataque de lobo, que mata para comer", adiantou a fonte, concluindo que "a confirmar-se, o criador não terá direito a qualquer indemnização".

De acordo com fonte do Comando Territorial da GNR de Viana, o criador do rebanho apresentou queixa relativa à "morte de 17 cabras e desaparecimento de uma, na noite de sexta-feira para sábado". Após deslocação de elementos da GNR sábado de manhã à propriedade onde se deu o caso, "foi descartada a hipótese de se tratar de um crime" e transmitida ao ICNF a informação de que "a morte foi causada por um animal de grande porte".

Entretanto, foi reportado à GNR, através do posto de Lanheses, "um ataque de três cães, com testemunhas, que mataram dez cordeiros e feriram três em Nogueira, cerca das 14 horas" desta segunda-feira.