Autarca de Paredes de Coura candidato à sucessão de Miguel Alves na Federação do PS

O presidente da Câmara de Paredes de Coura, Vítor Paulo Pereira, é candidato à liderança da Federação do PS de Viana do Castelo.

Segundo o JN apurou junto de fonte do partido, a candidatura foi anunciada pelo próprio esta terça-feira à noite numa reunião da Comissão Política Distrital socialista. As eleições estão marcadas para 16 de dezembro.

De acordo com a mesma fonte, o autarca será, em princípio, candidato único e conta com o apoio unânime das estruturas concelhias do distrito de Viana do Castelo. Perfila-se desde já como sucessor de Miguel Alves, ex-secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, que renunciou também à liderança daquela distrital, após demissão do Governo.

PUB

A convocação de novas eleições para a liderança da Federação do PS de Viana do Castelo surge após renúncia de Miguel Alves, que tinha sido reconduzido há cerca de duas semanas com 91% dos votos. Após saída do Governo, Miguel Alves abdicou invocando falta de "condições políticas suficientes para o exercício do mandato".

Vítor Paulo Pereira, 53 anos, doutorado em História Contemporânea, é autarca de Paredes de Coura desde 2013. Cumpre atualmente o último mandato.