Autarca de Viana apela ao Governo que "cumpra promessa" de relocalizar pórtico de Neiva na A28

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O Presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, defendeu esta quinta-feira a "relocalização" do pórtico Neiva-Darque da A28, para que a população local "esteja em situação de equidade" com a dos restantes concelhos atravessados por aquela autoestrada.

A reivindicação não é nova e foi alvo recentemente de discussão na Assembleia da República, por via de uma petição apresentada pela Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL). O debate não teve ainda efeitos práticos.

O autarca de Viana do Castelo louvou esta quinta-feira a redução nas taxas de portagem anunciada esta semana pelo Governo para vias do interior do país, nas quais se inclui a A28. Considerou, contudo, que "é a altura de dar o próximo passo", com a retirada do pórtico no acesso à cidade e à zona industrial de Neiva.

"Na A28, Viana do Castelo é o único caso em que as pessoas, para circularem dentro do mesmo concelho, pagam uma portagem. Isto é inaceitável. É profundamente injusto e é uma situação que tem de ser revista", declarou, referindo que tem tido a promessa "de vários membros do Governo".

"Tive a promessa do anterior Ministro Pedro Marques, já falei com o atual Secretário de Estado e tenho uma reunião em março com o Ministro das Infraestruturas para tratar de vários assuntos e este é um assunto recorrente que coloco sempre". E acrescentou: "Aquele pórtico tem de ser colocado mais a Sul por forma a que toda a circulação dentro do concelho de Viana do Castelo seja isenta de qualquer portagem, como nos concelhos de Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Matosinhos e Porto. Em nenhum se paga portagem, porque é que em Viana se paga".

O autarca comentou, de resto, que existem "mais algumas situações semelhantes" noutros pontos do país que "deveriam ser revistas ao mesmo tempo". Mas que "o Governo deu um bom sinal esta semana ao reduzir o valor das portagens para as zonas do interior, em que também a A28 foi objeto dessa redução, que já é a segunda que temos".