Autarca revoltado com "descargas clandestinas" em ribeiro de Viana do Castelo

O presidente da Junta de São Romão do Neiva, Viana do Castelo, está revoltado com sucessivas descargas poluentes alegadamente feitas por empresas no ribeiro de Radivau, naquela freguesia.

O autarca Manuel Salgueiro refere que na segunda-feira denunciou uma nova situação à GNR, que acredita é proveniente "de duas ou três empresas da zona industrial de Neiva, segunda fase". Reporta descargas de resíduos como "por vezes, uma pasta branca, que parece de farinhas, e quase sempre uma pasta cinzenta, gasóleo e óleos".

"É uma situação que se repete derivado a haver ligações clandestinas no Radivau. Há locais onde o ribeiro está entubado, que são difíceis de detetar, mas isto tem de ser resolvido. Assim não pode continuar", afirma o autarca, acusando: "Há duas ou três empresas que estão a estragar tudo e a dar má imagem da zona industrial e das outras".