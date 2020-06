Autarcas de Viana apresentam projeto-piloto de revitalização económica

Hoje às 17:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Os autarcas do distrito de Viana do Castelo apresentaram à ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, um projeto-piloto de revitalização económica para os setores do comércio, restauração e hotelaria, afetados com o encerramento das fronteiras no Alto Minho.

Em comunicado, o presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, José Maria Costa adiantou que o projeto foi apresentado numa reunião, na segunda-feira, em Viana do Castelo, entre os autarcas da região, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, os secretários de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional da Valorização do Interior, o presidente da CCRD-Norte e os vogais da Autoridade de Gestão do Norte 2020.

Durante o encontro, José Maria Costa fez uma apresentação da região, fazendo um enquadramento económico, social e territorial do Alto Minho, identificando as principais prioridades consensualizadas pelos autarcas do Alto Minho para a reprogramação em curso, apresentando ainda os contributos da comunidade para o próximo ciclo do Portugal 2030.

Leia mais em AltoMinho TV