Autarcas do Alto Minho juntam-se a protesto contra o lítio, diz o Movimento SOS Serra d'Arga 

O Movimento SOS Serra d'Arga anunciou, esta segunda-feira, que os cinco autarcas dos municípios abrangidos por aquele território do Alto Minho vão participar na manifestação de 23 de Outubro, contra a exploração de minas de lítio.

Em comunicado divulgado esta manhã, o movimento refere que o protesto convocado para as 10 horas de sábado em Viana do Castelo, contará com a presença "dos presidentes das Câmaras Municipais dos 5 Municípios afectados: Viana do Castelo, Caminha, Ponte de Lima, Paredes de Coura e Vila Nova de Cerveira", além dos "movimentos cívicos do Minho: Corema / Movimento pela Defesa do Ambiente e Património do Alto Minho, Em Defesa da Serra de Peneda e Soajo, Movimento SOS Serra d"Arga e Movimento SOS Terras do Cávado".

De acordo com o mesmo comunicado, a iniciativa também vai contar com "elementos das Juntas de Freguesia e compartes dos Baldios das cinco autarquias; membros de várias associações culturais; familiares e amigos de perto e de longe; e muita música e diversão, com a presença de vários artistas do Alto-Minho, entre eles já confirmado Augusto Canário e amigos, Ranchos Folclóricos, bombos, gigantones, jogo de paus e alguns animais autóctones na serra (nomeadamente garranos)".

A manifestação sob o lema " O Minho Unido contra as Minas", adianta ainda "pretende ser uma demonstração inequívoca da oposição das gentes do Alto Minho à ameaça que paira sobre o nosso territótio". "Juntos, pretendemos celebrar a vida, o património e a cultura da nossa região, e dizer aos que querem esventrar as serras do Minho que não queremos mais minas na região", conclui.