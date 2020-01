Autarcas dos municípios da Serra d'Arga acolhem movimento contra o lítio

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 22:13 Facebook

O Movimento SOS Serra d'Arga reuniu esta quinta-feira com o Presidente da Câmara de Ponte de Lima, Vitor Mendes, naquela que foi a primeira de cinco audiências pedidas a autarcas dos municípios abrangidos pela proposta de prospecção e exploração de lítio na Serra d'Arga, apresentada pelo Governo.

Segundo fonte daquela organização, estão marcadas as próximas reuniões com os autarcas de Caminha, Miguel Alves a 4 de Fevereiro e de Vila Nova de Cerveira, Fernando Nogueira no dia 6.

De acordo com a mesma fonte, Ponte de Lima "reafirmou a oposição da autarquia a todos os projectos de prospecção e exploração de lítio". Defendeu "o alargamento dos limites da zona protegida em torno da Serra d'Arga e "garantiu que irá informar o Movimento SOS Serra d'Arga e as populações sobre o que dirá o ministro neste "roteiro de apresentação dos princípios base da nova lei das minas".

Sem data marcada ainda estão audiências com autarcas dos municípios de Viana do Castelo e Paredes de Coura.