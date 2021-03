Autarquias do Minho gastaram 26 milhões em ajustes diretos

Delfim Machado Hoje às 13:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Despesas relacionadas com a covid-19 representam 14% das aquisições. Braga foi a que mais despendeu e é aquela em que o peso do combate à pandemia é maior.

As 24 câmaras municipais que compõem a região do Minho gastaram, no ano passado, mais de 26 milhões de euros na aquisição de serviços por ajuste direto. O JN analisou os 1607 ajustes diretos que constam do portal Base.gov, relativos às câmaras do Minho em 2020, e conclui-se que o combate à pandemia fez aumentar o volume de gastos habitual.

De 2017 a 2019, o gasto médio das 24 autarquias do Minho em ajustes diretos era de cerca de 21 milhões de euros por ano. A subida para 26 milhões em 2020 é justificada com as aquisições relacionadas com a pandemia, que têm um peso de 14% e representaram quase quatro milhões de euros no total das câmaras. Em termos absolutos, Braga foi a que gastou mais (quase 3,4 milhões de euros), mas é Terras de Bouro que despende mais, em média, por habitante (128,55 euros).