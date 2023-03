Um veículo topo de gama ficou totalmente destruído pelas chamadas, este domingo de manhã, em São Romão de Neiva, Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado às 10.28 horas, indicando como local da ocorrência, a Avenida São Romão de Neiva.

No socorro estiveram nove operacionais com dois veículos dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana do Castelo, e uma patrulha da GNR.

Não há vítimas a registar.