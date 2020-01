Avança concurso para reabilitação da Praça de Touros de Viana 

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:57 Facebook

A Câmara Municipal de Viana do Castelo aprovou, esta quinta-feira, em reunião do executivo, uma revisão do projeto de reabilitação e refuncionalização da antiga Praça de Touros da cidade e lançamento do concurso público para execução da respetiva obra.

O projeto, na sua segunda versão, foi "aligeirado", segundo o autarca local, José Maria Costa, e prevê a demolição de parte da estrutura da praça. A empreitada será levada a concurso por um valor base de cerca de 4,9 milhões de euros.

Desativada há dez anos, a antiga arena ressurgirá com o nome de "Praça Viana", um novo equipamento destinado a atividades desportivas e culturais.