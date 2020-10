Avança processo de classificação da Ponte Eiffel como monumento nacional

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:20 Facebook

O processo de classificação da ponte Eiffel de Viana do Castelo como monumento nacional vai avançar, com a proposta a ser apresentada à Secretaria de Estado Adjunta e do Património Cultural.

De acordo com um anúncio publicado esta segunda-feira em Diário da República, a classificação "mereceu a concordância" da Direção-Geral do Património Cultural e terá "fundamento num parecer da Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura de 17 de junho de 2020".

O mesmo anúncio refere que a "fundamentação, despacho e planta com a delimitação da ponte a classificar e da respetiva zona geral de proteção" estão disponíveis nas páginas eletrónicas da Direção-Geral do Património Cultural e da Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), sendo que também o processo administrativo original está disponível para consulta (mediante marcação prévia) na DRCN, no Porto.

O projeto da classificação da centenária ponte sobre o rio Lima em Viana do Castelo estará em consulta durante 30 dias úteis, após os quais a Direção Regional de Cultura do Norte se pronunciará num prazo de 15 dias úteis sobre "as observações dos interessados".