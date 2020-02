Baleia com seis metros arrojada em praia de Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:02 Facebook

Uma baleia comum com cerca de seis metros de comprimento foi arrojada na terça-feira ao anoitecer na Praia Norte, em Viana do Castelo.

Segundo o Comandante da Capitania do Porto de Viana, Luís Matias, o animal deu à costa na zona junto do forte existente naquela praia e está esta manhã a ser removido com o apoio de meios cedidos pela Câmara e Bombeiros Municipais. "Trata-se de uma baleia comum e de acordo com os testes que realizamos ontem [terça-feira] já se encontrava cadáver", disse.

As operações de remoção da baleia decorrem na manhã desta quarta-feira com recurso a uma giratória e uma camião que transportará para o aterro sanitário da Resulima, onde serão realizados exames para apurar a causa de morte. A situação está a ser acompanhada por biólogos do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos (CRAM).