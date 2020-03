Bebé escapa ileso a queda de 1.º andar em Viana do Castelo

Um menino com cerca de 18 meses caiu, esta quarta-feira ao fim da manhã, do 1.º andar de um prédio em Meadela, Viana do Castelo.

Segundo fonte da PSP, o bebé terá caído num momento de distração da mãe. "Não há nenhuma suspeita, mas o caso vai ser remetido à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ). É esse o procedimento normal em qualquer situação que envolva crianças", referiu a fonte.

Prestaram socorro os Bombeiros Voluntários e PSP de Viana do Castelo. Fonte daquela corporação, referiu que, após a queda, de uma altura de cerca de três metros, o menino "não apresentava lesões vísiveis" e foi transportado ao hospital local.