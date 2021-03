Bebé nasceu em casa com a ajuda dos bombeiros de Viana do Castelo

Dois operacionais dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo ajudaram, esta segunda-feira, no nascimento de um bebé do sexo masculino, com 3,295 quilos, em casa da progenitora.

O parto ocorreu pelas 13.25 horas na Rua do Reguengo em Vila Nova de Anha e foi executado por João Reis, motorista e socorrista, e Liliana Rodrigues, tripulante de ambulância de socorro (TAS), que, quando chegaram ao local, encontraram a mãe com contrações "muito seguidas" e já não tiveram tempo para mais do que auxiliar no nascimento.

"Foi muito rápido. Desde a nossa chegada até a situação de parte, só deu tempo do colega pedir ajuda diferenciada, no caso da VMER de Viana do Castelo, e cinco minutos depois a criança estava cá fora", relatou, ao Jornal de Notícias, Liliana Rodrigues, de 42 anos, bombeira há 22, que já tinha assistido anteriormente ao nascimento de uma menina.

"A experiência neste tipo de situações serve, embora os partos sejam sempre diferentes. Este felizmente também já era de um segundo filho e desenrolou-se rápido. A natureza fez quase tudo", adiantou, acrescentando: "Foi uma coisa boa que aconteceu. A nossa vida normalmente é sempre mais de desgraças e o nascimento de uma criança é sempre um ânimo".

Mãe e bebé encontram-se bem e foram encaminhados para o serviço de obstetrícia do hospital de Viana do Castelo.