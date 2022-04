Bife da Páscoa: "Alguns homens comem mais de um quilo de carne"

Foram 450 os participantes no "Bife da Páscoa", realizado este sábado, em Santa Marta de Portuzelo, Viana do Castelo. Vieram de vários locais do país.

Quatrocentos e cinquenta quilos de carne para 450 homens. A tradição do Bife da Páscoa regressou este Sábado de Aleluia, com vigor. Após dois anos de interregno por causa da pandemia, a Quinta do Carvalho em Santa Marta de Portuzelo, Viana do Castelo, voltou a encher-se de testosterona, com homens de todo o país famintos de convívio à volta da mesa e prontos a devorar bifes que pesam "250 a 300 gramas cada um".

"Quatrocentos quilos de carne, dá um quilo a cada homem e há quem coma mais do que um quilo. Há amigos que comem sete e oito bifes", contou Eugénio Cerqueira, porta-voz do grupo Amigos do Bife, que organiza a festa. "Estes 450 homens vieram de vários pontos do país. Cascais, Trofa, Ermesinde, Braga, Barrancos, Valença, de muitos lados. Vários grupos. O maior grupo veio de Loures, com 27", referiu.