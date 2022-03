Bife da Páscoa regressa como manda a tradição

A tradição do Bife da Páscoa, que até à pandemia juntava mais de meio milhar de homens à mesa em Viana do Castelo no Sábado de Aleluia, vai regressar a 16 de abril, mas condicionada por restrições no abastecimento de carne.

A organização do evento ainda não conseguiu garantir o fornecimento de cerca de meia tonelada de bifes do vazio, necessários para repetir os números do último almoço, em 2019. Segundo Eugénio Cerqueira, porta-voz do grupo Amigos do Bife, que organiza a festa, além de o preço da carne ter "disparado para quase o dobro, há restrições no abastecimento e o fornecedor ainda só garantiu até agora "perto de 400 quilos".

Uma certeza há para já: o evento que cumpre este ano a 30ª edição deixou saudade e vai regressar após dois anos de interregno. E pelo que adianta o organizador, até agora ninguém se queixou de ter de pagar 40 euros em vez dos 33 (por cabeça) da última edição, por causa do aumento da matéria prima.

"A adesão está a ser forte e não é só de agora. Desde o final do ano passado que os amigos do bife nos estavam a pressionar para que retomássemos o tradicional almoço. Até ao momento estão inscritos cerca de 200 homens e são esperados muitos mais, até porque ainda faltam os grandes grupos", disse esta quinta-feira ao JN Eugénio Cerqueira, referindo que o objetivo é repetir o número de comensais de 2019, que foram cerca de 580.

A grandeza do almoço só para homens, que se realiza na Quinta do Carvalho, em Santa Marta de Portuzelo, Viana do Castelo, está, contudo, condicionado à quantidade de carne que o fornecedor habitual conseguir. "Além do preço estar disparado, temos esse problema do fornecimento, porque há restrição. Nós gastamos à volta meia tonelada. É o habitual. O senhor do talho já nos garantiu 350 a 400 quilos de bife do vazio baixo, mas diz-me: vamos conversando, porque posso não conseguir tanta carne", adianta Eugénio Cerqueira.

Independentemente do número de homens que possam estar presentes, o almoço contará com carne suficiente para que cada um possa ficar satisfeito. A julgar por anos anteriores, há quem repita o bife muitas vezes. E, como sempre, haverá animação musical. Augusto Canário já garantiu presença.