Bilharista de Viana do Castelo a caminho da Eslovénia com medalhas na mira

Vânia Franco, 43 anos, atleta de Viana do Castelo, partiu esta quinta-feira para a Eslovénia, integrada na Seleção Nacional de Pool para participar nos Campeonatos da Europa da modalidade.

A prova vai decorrer entre 1 e 13 de março, em Lasko, e, antes disso, a bilharista vai também participar em jogos a contar para o ranking europeu. Vânia (F. C. Porto) está atualmente no "top 10" da Europa.

No campeonato, será uma das duas mulheres, ambas minhotas, que vão representar o país. À conquista de medalhas para Portugal, vai também a atual campeã nacional Sara Rocha (Bracara Academia, Braga).

"Vamos com vontade de fazer um brilharete", afirmou Vânia Franco ao Jornal de Notícias, antes da partida. "Treinei para chegar às medalhas em termos individuais e ganhar por equipas. Vou dar o meu melhor", declarou.

Funcionária administrativa na Câmara Municipal de Viana do Castelo, a bilharista tem sido presença assídua em provas de alta competição. Entre muitos troféus, conta duas medalhas de ouro.

Começou a jogar por diversão em 1999, no seu tempo de estudante, num salão de jogos de Viana do Castelo, e depressa descobriu que tinha habilidade para o bilhar. "Um amigo que trabalhava lá, achou que eu tinha jeito e convenceu-me a participar em torneios. Foi assim que a coisa começou", recorda. Desde aí habituou-se a ganhar.

"Já dei algumas derrotas. Os homens ficam um bocado nervosos por jogar com uma mulher", ri.

Em relação à modalidade que já a levou a competir um pouco por todo o mundo, Vânia Franco deseja que esta seja cada vez mais reconhecida "como um desporto".

PUB

"Aos bocadinhos começa a desaparecer o conceito de que o bilhar é um jogo de café", afirmou, comentando que a competição é exigente. "Os atletas de bilhar tem de estar bem preparados fisicamente, ao contrário do que se pensa. Fazemos quilómetros à volta da mesa num jogo", disse ainda, referindo que "para quem não está bem preparado, é muito custoso aguentar uma prova como um campeonato da Europa, que são duas semanas sempre a jogar".

Notou, de resto, que em Portugal "há umas 30 mulheres a jogar e há milhares de homens". E que trabalhar, ser mãe, dona de casa e atleta é duro. "Agora vou passar 17 dias fora. Só com uma base familiar muito forte - e nisso os meus pais são incansáveis, porque ficam a tomar conta do meu filho - é que consigo fazer isto. Senão seria impossível", evidenciou, acrescentando que Daniel ajuda a que prossiga a sua carreira no pool. "O meu filho é o primeiro a dar-me força. Todos os meus troféus são para ele", concluiu