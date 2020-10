Biscoitos para acalmar cães e gatos dão prémio a aluna do Politécnico de Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma aluna do curso de Enfermagem Veterinária da Escola Superior Agrária (ESA) do Institutito Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), venceu a edição deste ano do concurso regional Poliempreende, com o projeto de um biscoito calmante para animais domésticos.

Catarina Rocha apresentou o DELICALM, que tem na sua composição duas plantas: a camomila e raiz de valeriana. Trata-se de um biscoito calmante natural para cães e gatos, e, de acordo com a estudante, pode vir a colmatar uma lacuna no mercado.

"Este produto surgiu para criar uma alternativa às substâncias medicamentosas, de forma a não causar habituação ao animal nem ser tóxica. O stress nos animais pode ser causado por diversos fatores, por vezes difíceis de contrariar, mas que são a causa de muitas doenças. O objetivo desta marca é utilizar biscoitos funcionais de modo a trazer bem-estar aos animais e consequentemente aos seus tutores", explica Catarina Rocha, referindo que o produto "já foi testado em animais e obteve resultados muito positivos".

O concurso Poliempreende, atividade da rede de instituições de ensino superior, decorreu, este ano, em formato on-line, devido à pandemia.

O primeiro prémio tem um valor monetário de dois mil euros, e, tal como o segundo e o tgerceiro, pode benefeciar ainda de um Prémio Complementar Regional, nomeadamente para incubação de empresas.