Bispo benzeu embarcações de pesca de Viana do Castelo

O Bispo de Viana do Castelo, D. João Lavrador deslocou-se esta terça-feira à zona ribeirinha daquela cidade para benzer as embarcações de pesca. A cerimónia foi promovida pela Associação de Pescadores Ribeirinha de Viana, no âmbito das celebrações o Dia do Pescador. Já tinha estado prevista, mas foi adiada devido ao mau tempo.

A iniciativa marcou o retomar de uma tradição dos pescadores locais de colocarem bandeiras do clube da cidade, o Sport Clube Vianense, nos barcos. Desta vez com a bênção do novo Bispo da Diocese. O momento contou com a presença do Presidente da Câmara de Viana, Luís Nobre.