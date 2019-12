Bispo de Viana partilha quadra natalícia com reclusos e sem-abrigo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:48 Facebook

O bispo de Viana do Castelo, D. Anacleto Oliveira, vai partilhar a quadra natalícia, no dia 24, com os reclusos e pessoas sem-abrigo daquela cidade.

Na tarde da próxima terça-feira, às 16.00 horas, D. Anacleto vai celebrar uma missa no estabelecimento prisional e no mesmo dia, a partir das 19 horas participará no tradicional "Natal do sós", uma ceia promovida pela Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Viana do Castelo, para sem-abrigo e pessoas necessitadas.



Na iniciativa, participam também várias pessoas anónimas como voluntários que ajudam a organizar e a servir as refeições.



A agenda do Bispo de Viana foi divulgada hoje pelo Secretariado Diocesano de Comunicação Social e prevê também a realização de uma ceia para os colaboradores daquela Diocese no dia 20.