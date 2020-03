Hoje às 17:05 Facebook

O bispo de Viana do Castelo propôs, esta quinta-feira, aos fiéis do distrito, que criem igrejas "domésticas" para fazer face ao confinamento no domicílio a que estão sujeitos devido à pandemia da Covid-19.

Em comunicado, Anacleto Oliveira propõe "que se definam momentos e lugares de oração e se preparem esses momentos e lugares com textos, preferencialmente bíblicos, e símbolos, como imagens, estampas, flores ou outras ornamentações".

