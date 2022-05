Blues e vinho verde em Viana no final de maio

O festival Wines & Blues, que une uma mostra de vinhos verdes a concertos na principal praça de Viana do Castelo, está de regresso nos dias 27 e 28 de maio.

O evento decorrerá na Praça da República, com entrada livre. E reunirá produtores locais, principalmente da casta Loureiro, ao som de várias propostas musicais.

De acordo com comunicado divulgado hoje pela câmara municipal de Viana do Castelo, o cartaz musical da quarta edição do Wines & Blues, incluirá atuações da Viana Blues Big Band, pertencente à Zé Pedro Associação Musical, na abertura do festival.

A mesma noite de sexta-feira vai contar ainda com Peter Storm e The Blues Society, com José Reis no baixo, Jorge Mister Shuffle Oliveira na bateria, Bino Ribeiro na harmónica e percussão e João Belchior na voz e guitarra.

No sábado, atuam The Hurt Fingers & Friends, banda de Viana, e Dig Daddy Wilson, "figura icónica do Blues a nível mundial".

O mesmo comunicado refere que no seu regresso, a iniciativa "quer homenagear o vinho verde, com a presença de diversos produtores locais, aliando boa música a um produto endógeno de qualidade".

O evento decorrerá entre as 20 horas e a 1 hora.