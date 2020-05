Bolas de Berlim do Natário estão de volta para a semana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:30 Facebook

Há quem as considere as melhores do país e, por isso, deixaram saudades durante o confinamento. As bolas de Berlim da pastelaria Manuel Natário, em Viana do Castelo, estão de volta na próxima quarta-feira.

"Estimados clientes. Reabrindo dia 20 de maio. Prontos para vos receber em segurança", anunciou o estabelecimento, que já se habituou a ter filas à porta à espera das fornadas de bolas ainda quentes, numa curta publicação no Facebook.

A casa com mais de 70 anos de história e que se especializou na confeção das bolas, estava encerrada devido à pandemia de covid-19, desde 18 de março.