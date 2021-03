Bombeiros franceses doam máscaras e álcool gel aos de Viana

A associação de bombeiros franceses "Groupe de Secours Catastrophes Français" ofereceu 35 mil máscaras faciais de proteção e 700 litros de álcool-gel aos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo.

Segundo fonte da corporação portuguesa, três elementos do grupo francês apresentaram-se esta quinta-feira no quartel com o material de proteção contra a covid-19.

Dois dos elementos, apesar de se encontrarem em França, são oriundos do Alto Minho - um é de Areosa, Viana do Castelo, e outro de Ponte da Barca. "Foram também recebidos por um representante da autarquia que lhes entregou lembranças. Desta vinda, para além do convívio natural, resultaram frutos para uma eventual e futura parceria", referiu a fonte dos Voluntários de Viana.