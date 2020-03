Bombeiros resgatam homem de poço em casa devoluta

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:23 Facebook

Um homem com cerca de 40 anos foi resgatado, este domingo, pelos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, do interior de um poço existente numa habitação devoluta da cidade.

Segundo o Comandante da corporação, António Cruz, a vítima, que não se encontrava sozinha, caiu no buraco com água acumulada sob o piso da casa, situada na zona urbana.

"O poço não estava tapado ou o piso cedeu. A vítima caiu lá dentro e, como aquilo é muito estreito, não conseguiu sair pelos próprios meios. Ficou com água pela cintura. Quem estava com ele deu o alerta", informou.

O homem sofreu ferimentos ligeiros, foi retirado pelos bombeiros e transportado, "por precaução", para o hospital de Viana do Castelo. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) referiu que o alerta para a ocorrência na Rua do Salgueiro foi dado às 14.29 horas. No local estiveram os Sapadores, com duas viaturas e seis operacionais, e também o INEM e a PSP.