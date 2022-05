Bombeiros Voluntários de Viana comemoram 141 anos com novo comandante

Os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo celebraram este domingo 141 anos de existência. As comemorações ficaram marcadas pela tomada de posse do novo comandante da corporação, Jorge Alonso. Além de cerimónias religiosa, de romagem ao cemitério, sessão solene e de investidura, os bombeiros realizaram um desfile motorizado pela cidade.

Várias individualidades, entre elas o Presidente da Câmara de Viana do Castelo, Luis Nobre, estiveram presentes no aniversário da Associação Humanitária. A cadela Nina, mascote da corporação também marcou presença.

O novo Comandante, Jorge Alonso de 43 anos, natural de Monserrate, freguesia de Viana do Castelo, começou o seu percurso de bombeiro em 1996 em Ponte de Lima, em cuja corporação foi adjunto de comando em 2007.

Entrou no quartel dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo pela mão do antigo comandante Cândido Carvalho, em 2017. Dois anos foi promovido a bombeiro de primeira. Sucede agora a Manuel Cadilha, que exercia como comandante de substituição.