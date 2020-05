Bombeiros Voluntários de Viana comemoraram 139 anos

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo celebrou esta sexta-feira o seu 139º aniversário. A corporação assinalou a efeméride com um ato simbólico devido à pandemia de covid-19.

Foi fundada a 15 de maio de 1881, após um grande incêndio num armazém de enxofre ocorrido a 23 de abril do mesmo ano. O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria Costa, que compareceu à comemoração do aniversário, manifestou "apreço e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido" pela corporação ao longo destes 139 anos.

"Os Bombeiros Voluntários surgiram de uma Associação Humanitária de pessoas de bem que quiseram juntar-se em torno de uma causa que era estar ao serviço dos outros e dar a vida, se fosse preciso, pelos outros. Penso que o espírito que presidiu à assunção desse objetivo, passados todos estes anos, continua muito atual", declararou o autarca.

O aniversário foi lembrado pela mascote dos Bombeiros, a cadela Nina, na sua página de Facebook, que tem mais de 20 mil seguidores. "A minha casa está de parabéns. 139 a servir, o lema 'dar mais de si sem pensar em si' tem estado sempre atual. Este ano com uns festejos diferentes do habitual, mas o espírito de todos mantém-se", "disse" a mascote numa publicação acompanhada de uma fotografia da cerimónia junto ao quartel, situado no centro da cidade de Viana do Castelo.