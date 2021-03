Criança de 11 anos perde três dedos em brincadeira com explosivo em Viana

Um rapaz de 11 anos perdeu três dedos da mão direita quando brincava com um engenho explosivo em casa dos pais, esta terça-feira, em Santa Marta de Portuzelo, Viana do Castelo.

A criança ficou em estado grave e foi transportada para o hospital de São João do Porto. De acordo com informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, às 13.33 horas foi recebido um alerta, via CODU, para uma ocorrência relacionada com rebentamento de um explosivo nas mãos de uma criança na Rua da Videira, em Santa Marta de Portuzelo. Segundo a GNR, trata-se de um engenho explosivo de uso profissional.

Foram mobilizados para o local 11 operacionais com quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Viana, VMER do Alto Minho e GNR.

Ao que o Jornal de Notícias apurou, o incidente aconteceu numa habitação recém adquirida pelos pais do menino e este terá encontrado bombas de carnaval, com as quais começou a brincar, tendo causado a explosão de uma delas.