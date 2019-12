Buscas para encontrar pescador de 64 anos em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:53 Facebook

Continuam, este domingo, as buscas por mar, terra e ar para encontrar o pescador de 64 anos desaparecido no sábado ao largo de Viana do Castelo.

A embarcação de recreio onde este saiu para pescar foi encontrada já durante a tarde de sábado, cerca das 17 horas, uma hora depois de a mulher ter dado o alerta para o desaparecimento. Foi localizada pela Polícia Marítima, a cerca de três milhas da costa, e rebocada para terra.

Segundo o comandante da Capitania do Porto de Viana do Castelo, Luís Matias, estão empenhados na operação de busca meios navais, terrestres e um aéreo, desde a madrugada deste domingo. "O NRP João Roby da Marinha Portuguesa está, desde as cinco da manhã, a fazer uma pesquisa mais afastada da costa. Mais próximo da costa, está o salva-vidas Atento. Na zona onde supostamente terá caído tem estado a lancha da Polícia Marítima. Temos tido também buscas em terra, a Norte e a Sul de Viana do Castelo, e temos contado com o apoio de um helicóptero Alouette da Força Aérea", adiantou.

O desaparecido, residente em Viana do Castelo, praticava habitualmente pesca lúdica.