Cadáver de cachalote com 10 toneladas deu à costa no Cabedelo

O cadáver de um cachalote. com cerca de nove metros de comprimento e perto de 10 toneladas de peso, deu à costa na praia do Cabedelo, em Viana do Castelo. O animal apresentava elevado estado de decomposição e foi enterrado numa zona próxima do areal, mas segundo o Comandante da Capintania do Porto de Viana do Castelo, Rui Lampreia, num local fora da influência das marés.

O arrojamento do mamífero foi reportado na passada sexta-feira, mas a operação de remoção e enterramento foi realizada no sábado, por meios da Polícia Marítima, Bombeiros e da câmara municipal de Viana do Castelo.

"O cachalote tinha cerca de nove metros e já aparentava um elevado estado de decomposição, e, por isso, a solução que tivemos, foi encontrar um local para o enterrar ali nas proximidades", informou o Comandante Rui Lampreia, adiantando que não foi possível identificar a possível causa da morte.

O peso do cadáver foi um dos fatores que levou ao desfecho encontrado para o caso. "Para se ter uma ideia, media cerca de nove metros e, por norma, é cerca de uma tonelada por metro, portanto, eram entre nove e dez toneladas. Remover um cadáver daqueles era muito complicado", disse.

"Outro tipo de operação era difícil fazer com o animal, portanto, contactamos as pessoas que normalmente tem interesse em estudar estas situações, do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, e nada mais se sabe sobre a situação".

De acordo com o Comandante Rui Lampreia, este é o segundo arrojamento de grandes mamíferos marinhos registado no espaço de dois anos no concelho de Viana do Castelo. Anteriormente, verificou-se um na zona de Castelo de Neiva.