Cadela Nina "vende" máscaras sociais para ajudar bombeiros de Viana

Máscaras sociais em tecido, bordadas com o nome e pegadas da cadela Nina, a mascote dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, começaram a ser vendidas esta segunda-feira, para ajudar aquela corporação.

Segundo um dos cuidadores da cadela Pastor Alemão e Castro Laboreiro, e impulsionador da iniciativa, Paulo Camelo, foram colocadas à venda "200 máscaras, em tecido 100% algodão e reutilizáveis até 15 vezes". Foram produzidas por uma empresa de Guimarães e estão a ser vendidas ao preço de 5 euros.

"O valor que arrecadarmos destina-se a ajudar na aquisição de equipamentos de proteção individual do Covid-19, fatos, luvas e máscaras para a corporação. É material caro neste momento e a situação financeira dos bombeiros não é das melhores", afirma Paulo Camelo, referindo que as máscaras podem ser adquiridas através da página de Facebook "Nina A Bombeira", que conta perto de 20 mil seguidores. Ou ainda de segunda a sexta das 9 às 18 horas na secretaria dos Bombeiros, para "evitar entradas e saídas constantes no quartel".

A cadela tornou-se mascote dos Voluntários de Viana em 2015, após ter sido encontrada perdida por bombeiros da corporação. E "fala" com os seus seguidores na rede social. "Aqui estou eu. Parabéns a todos que acertaram e disseram que eu estava a fazer máscaras. Acertaram. Não podia deixar que todos vocês, meus fiéis seguidores, não pudessem andar sempre com um bocadinho de mim nestes tempos tão diferentes", diz na sua última publicação, adiantando: "Podemos enviar por CTT, para encomendas enviem mensagem privada para mim". E conclui: "O valor da venda será para aquisição de equipamentos de proteção individual para a minha família. Ajudem a ajudar".