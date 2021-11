Calendário e saco reutilizável da cadela Nina para ajudar Bombeiros de Viana do Castelo

A cadela Nina, mascote dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, volta a ser a estrela de um calendário solidário para ajudar a corporação.

Como já vem sendo habitual quando de aproxima o natal, desde que Nina foi adotada em 2015, decorre uma campanha de angariação de fundos com a sua imagem.

Além dos 800 calendários para 2022, "Nina A Bombeira" (nome da sua página Facebook que conta com perto de 23 mil seguidores), a cadela está, este ano, estampada em 250 sacos de compras reutilizáveis. A venda dos artigos, por 3,5 euros e 5 euros, respetivamente, reverte a favor da corporação. E vai ajudar, entre outras coisas, na

aquisição de material de combate a incêndios urbanos e industriais.

Nina chegou ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo em Setembro de 2015. A cadela Castro Laboreiro foi encontrada perdida em Carreço. Os seus "donos" são os Bombeiros Paulo Camelo, Rafael Ferreira e Sofia Carvalho.

Todos os anos, por altura do Natal, a corporação lança um calendário solidário para angariar fundos para os bombeiros e também para ajudar outras instituições.

No Facebook, põem a Nina a "falar" dando conta do seu dia-a-dia, cumprimentando e interagindo com os seus seguidores.