Câmara de Viana abre concursos para concessionar três bares

A Câmara Municipal de Viana do Castelo anunciou a abertura de concursos públicos para concessões de três bares. Em causa a exploração do bar de apoio ao Jardim D. Fernando e os dos pavilhões desportivos José Natário e de Santa Maria Maior.

"O programa dos concursos e o caderno de encargos estão disponíveis no site do Município, sendo que os concorrentes devem apresentar as suas propostas até às 16.30 horas do 30º dia (13 de fevereiro) a contar da data da publicação dos anúncios no site da Câmara Municipal", informa a autarquia, esta quinta-feira.

As propostas dos interessados devem ser "entregues no Serviço de Atendimento ao Munícipe (SAM) da Câmara Municipal, em invólucro opaco e fechado, invólucro esse que deverá ser encerrado num outro invólucro opaco e fechado, em cujo rosto deve constar, única e exclusivamente, a identificação do concurso/procedimento".

As propostas serão abertas, num ato público, que decorrerá na sala de reuniões da Câmara Municipal, com início pelas 9.30 horas de 14 de fevereiro.