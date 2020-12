Câmara de Viana apela "à responsabilidade social" da população

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Viana do Castelo apelou, esta quarta-feira, à responsabilidade social das pessoas que se deslocam à cidade para assistir aos espetáculos multimédia da iluminação de natal.

Nos últimos dias, têm circulado nas redes sociais fotografias de aglomerações às horas do espetáculo ao fim do dia e noite. A vereadora da Câmara Municipal Carlota Borges disse esta manhã que a autarquia está a avaliar a forma de contornar os ajuntamentos. "Quero apelar à responsabilidade social das pessoas. Nós estamos ainda a estudar de que forma é que poderemos contornar essa situação e em breve daremos conta disso", declarou.

Carlota Borges falava aos jornalistas no momento de apresentação da programação de Natal, que este ano, apesar da pandemia de covid-19, mantém algumas exposições, teatro, música e atividades para adultos e crianças. O programa "Viana Natal" inclui exposições de presépios de artesanato entre 11 de dezembro e 10 de janeiro, no piso 0 dos Antigos Paços do Concelho e no Museu de Artes Decorativas da cidade.

Na quinta-feira, às 21 horas, será apresentado o espetáculo "Instruções para Abolir o Natal", pela ACTA - A Companhia de Teatro do Algarve. O programa cultural natalício inclui concertos solidários ao longo de dezembro: Canário e Amigos no dia 23, e Sons do Minho, no dia 29 de dezembro, também às 21 horas. A receita de bilheteira dos dois espetáculos vai reverter para o Berço, Casa dos Rapazes e Lar de Santa Teresa, instituições que acolhem crianças e jovens em risco.

Por causa da pandemia, algumas atividades vão acontecer online. É o caso da atividade infanto-juvenil "Uma história de cada vez", que será apresentada nas redes sociais da Biblioteca Municipal de Viana do Castelo, com dramatização e encenação de histórias para os mais pequenos. Nos dias 9, 16, 23 e 30 de dezembro, sempre às 15 horas, serão apresentadas diferentes histórias de Natal. Através da mesma via, será realizada também a iniciativa "Sábado com Histórias", nos dias 5, 12, 19 e 26 de dezembro, sempre às 10.30 horas.

A decoração da Praça da República com motivos alusivos à época festiva, entre os quais uma Casinha do Pai Natal, é uma das iniciativas que está a animar a cidade, juntamente com a iluminação e espetáculos multimédia noturnos, que decorrem ao fundo da Avenida dos Combatentes e Praça da Liberdade. "Estamos a viver tempos completamente diferentes daquilo a que estamos habituados nesta época do ano e, por isso, tenho que apelar à responsabilidade social de todos aqueles que vão participar nas atividades natalícias promovidas pela Câmara Municipal", disse Carlota Borges.