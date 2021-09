Câmara de Viana aprova concurso para nova ponte sobre o Lima

A Câmara de Viana do Castelo aprovou esta quinta-feira, em reunião do executivo, a abertura de concurso público para o projeto de execução de uma nova ponte sobre o rio Lima. A travessia será financiada pelo PRR - Plano de Recuperação e Resiliência.

Segundo comunicado divulgado pela autarquia, "foi aprovado o procedimento para concepção do projeto da ponte entre a EN 202, na área de localização empresarial de Nogueira e a EN 203, junto à zona Industrial de Deocriste".

"A empreitada será financiada pelo PRR - Plano de Recuperação e Resiliência no capítulo Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) - Acessibilidades Rodoviárias", informa o comunicado, adiantando que no capítulo Infraestruturas do PRR "estão inscritos dois grandes investimentos necessários à dinamização económica do concelho vianense".

Os dois investimentos indicados são a construção da nova travessia sobre o Rio Lima entre a Estrada Nacional 203 - Deocriste e EN202 - Nogueira, e o acesso rodoviário da zona industrial do Vale do Neiva ao nó da autoestrada 28 (A28), que liga Viana do Castelo ao Porto.

As duas empreitadas representam um investimento global "de 22 milhões de euros".