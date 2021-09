Câmara de Viana aprova concurso para nova ponte sobre o Lima

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 00:30 Facebook

A Câmara de Viana do Castelo aprovou, esta sexta-feira, em reunião do executivo, a abertura de concurso público para o projeto de execução de uma nova ponte sobre o rio Lima.

A travessia, que vai ligar duas zonas industriais daquele município, será financiada pelo PRR - Plano de Recuperação e Resiliência. Segundo comunicado divulgado hoje pela autarquia, "foi aprovado o procedimento para concepção do projeto da ponte entre a EN 202, na área de localização empresarial de Nogueira e a EN 203, junto à zona Industrial de Deocriste".

"A empreitada será financiada pelo PRR - Plano de Recuperação e Resiliência no capítulo Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) - Acessibilidades Rodoviárias", informa o comunicado, adiantando que, no capítulo Infraestruturas do PRR, "estão inscritos dois grandes investimentos necessários à dinamização económica do concelho vianense". Indica a construção da nova travessia sobre o Rio Lima entre a Estrada Nacional 203 - Deocriste e EN202 - Nogueira e o acesso rodoviário da zona industrial do Vale do Neiva ao nó da autoestrada 28 (A28), que liga Viana do Castelo ao Porto. E refere que as duas empreitadas representam um investimento global "de 22 milhões de euros".