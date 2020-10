Câmara de Viana atribui títulos póstumos aos Bispos D. Anacleto e D. José Pereira

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 23:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Viana do Castelo aprovou, esta quinta-feira, a atribuição de títulos de "Cidadão Honorário" aos bispos D. Anacleto Oliveira, e D. José Pereira, recentemente falecidos.

O tributo prestado "a título excecional" foi aprovado por unanimidade em reunião do executivo municipal. Segundo o Presidente da Câmara, José Maria Costa, os dois bispos "tiveram um trabalho importante, não só pastoral, mas de cidadania".

"D. Anacleto é considerado um bispo bartolomiano pelo trabalho que desenvolveu, conjuntamente com a Conferência Episcopal Portuguesa, para que Frei Bartolomeu tivesse o estatuto de santo. E D. José Augusto esteve na génese de algumas intervenções a nível social por parte da Igreja e também da Educação. Esteve ligado muitos anos à antiga do Ministério Primário e, mais tarde, ao Colégio do Minho, que marcou muitas gerações", disse o autarca.

O mesmo título foi atribuído ao coronel Agostinho Cruz, comandante territorial da GNR de Viana do Castelo, pelo "seu trabalho muito sentido" na área da Proteção Civil e prevenção de incêndios, e também "pela forma como quis dar brilho ao centenário da instalação da GNR em Viana do Castelo".