Câmara de Viana avança ainda este ano com Cidade Desportiva

A câmara de Viana do Castelo aprovou esta segunda-feira a minuta da escritura de aquisição de três terrenos para a futura construção da Cidade Desportiva do município por 1,7 milhões de euros.

Trata-se da compra de uma área total de 13 hectares, localizada na zona envolvente ao estádio municipal Manuela Machado, na freguesia de Meadela. Um equipamento construído na década de 90 do século passado que integrará o futuro complexo, ligado por um "corredor verde desportivo", a um outro também vocacionado para a pratica de desporto, a "Praça Viana", que atualmente está em vias de conclusão, em resultado do aproveitamento da antiga praça de touros da cidade.

Segundo declarações do autarca de Viana do Castelo, Luís Nobre, hoje no final da reunião do executivo, que aprovou a aquisição de terrenos por unanimidade, a concretização do projeto, que já existia há três décadas, deverá avançar ainda este ano, após visto do Tribunal de Contas.

A câmara vai adquirir, numa zona em plena encosta do monte de Santa Luzia, um edifício, com rés-do-chão, 1º piso e logradouro, com uma área de 1.255,00 m2, pelo valor de 130 mil euros. Outro edifício, com rés-do-chão, mais dois pisos, com 957 m2, por 50 mil euros, e ainda por cerca de 1,5 milhões de euros uma quinta com casa de habitação, mato, pinheiros, lavradio, vinha e pomar, com uma área de perto de 128.880,00 mil m2. A iniciativa camarária prevê que "edifícios (devolutos e, ou, em ruínas) [ali existentes] serão objeto de refuncionalização" para atividades desportivas ou complementares. Um dos quais, "uma antiga moradia típica minhota", será convertida numa unidade de alojamento e lazer para atletas.

Pela aquisição, a autarquia prevê pagar ainda este ano duas prestações de 400 e 200 mil euros.

Até 2026 serão ainda liquidadas outras prestações, à razão de uma por ano, de 375 mil (duas) e uma de 350 mil no último ano.