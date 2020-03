Câmara de Viana cancela todos os eventos em espaços públicos da cidade

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:39 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Viana do Castelo anunciou esta segunda-feira à tarde a suspensão de "todos os eventos públicos em locais fechados" da cidade até ao final de março.

Segundo nota da autarquia, foram suspensas iniciativas programadas para o Centro Cultural e Teatro Municipal da cidade e ainda várias atividades desportivas de competição.

Ficaram assim cancelados ou adiados eventos com o espetáculo "A Várias Vozes" do GEA, a Cimeira IPVC, um concerto dos D.A.M.A., a gala Troféu o Minhoto e o XX Lethes Festival de Tunas Cidade de Viana do Castelo.

"Estas medidas serão avaliadas de acordo com o desenrolar da situação e de acordo com as orientações emanadas pela DGS e pelo Governo", informa a Câmara Municipal, referindo que acionou também o seu Plano de Contingência.