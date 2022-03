Câmara de Viana do Castelo lança concurso de ideias para nova ponte pedonal

A Câmara de Viana do Castelo anunciou, esta segunda-feira, que iniciou o procedimento concursal para construção de uma travessia pedonal sobre o Rio Lima.

Segundo comunicado divulgado pela Autarquia, trata-se de "um concurso internacional de ideias para que seja escolhida a melhor solução para este projeto que visa unir as duas margens do rio".

O procedimento, "limitado por prévia qualificação para seleção de trabalhos de conceção de uma ponte pedonal e ciclável sobre o Rio Lima, a jusante da Ponte Eiffel, em Viana do Castelo", pretende reforçar a mobilidade sustentável no concelho e dar continuidade à rede de ciclovias e ecovias da cidade, que já conta com 45 quilómetros", informa a Câmara, liderada por Luís Nobre (PS).