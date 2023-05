Câmara de Viana do Castelo quer reconversão da praça de touros até 30 de julho

A obra de reconversão da antiga praça de touros de Viana do Castelo deverá ser concluída até ao próximo dia 30 de julho.

O prazo foi estabelecido, esta terça-feira, em reunião do executivo municipal, após ter sido aprovada uma nova verba de cerca de 94 mil euros, respeitante a trabalhos complementares no âmbito da empreitada executada pela empresa Baltor.

Anteriormente, em dezembro de 2022, a autarquia já tinha aprovado um montante de perto de 76 mil euros, referente a "erros e omissões do caderno de encargos", apresentados pelo empreiteiro. A obra foi adjudicada em março de 2021 pelo valor de cerca de 3,7 milhões de euros. A antiga praça, desativada em 2009, está a ser transformada num equipamento desportivo.

PUB

"Segundo o executivo, [a inauguração será em] 30 de julho. Vamos acreditar que assim aconteça. Não vou alterar uma decisão do executivo para concluirmos a obra e darmos esse sinal ao empreiteiro, que terá de concluir a obra até 30 de julho de 2023", declarou Luís Nobre.

Aquela obra começou em abril de 2021 com a demolição parcial da estrutura e foi alvo de contestação da Federação Portuguesa de Tauromaquia (Protoiro), que até hoje não desistiu da luta.

Em março deste ano, a Protoiro avançou com uma nova ação judicial contra a demolição da antiga praça de touros de Viana do Castelo. Foi a terceira tentativa de levar a câmara municipal local a responder em tribunal por demolir parcialmente a arena e avançar com a sua reconversão num equipamento desportivo, cuja obra está atualmente em conclusão. Acusa a câmara e assembleia de "ilegalidades" no âmbito do processo.

Em vésperas da demolição, em abril de 2021, a Protoiro intentou uma providência cautelar para travar a operação, que após decisões e recursos, acabou por não ser aceite pelo Supremo Tribunal Administrativo (STA). Avançou depois com uma ação popular, a que recentemente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga (TAFB) não deu seguimento por considerar que aquela federação não era "parte legítima" para intentar ação judicial contra a autarquia.