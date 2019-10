Câmara de Viana homenageia empresário com batismo de "Pavilhão Zé Natário"

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Viana do Castelo aprovou, esta quinta-feira, por unanimidade, o batismo de um equipamento desportivo daquela cidade como "Pavilhão Zé Natário", em homenagem ao empresário José Enes Natário falecido esta semana.

Em causa está o Pavilhão Desportivo de Monserrate, uma das freguesias urbanas. José Enes Gonçalves Natário era um empresário de referência na pastelaria, restauração e também na prática do hóquei em patins em Viana do Castelo, e faleceu na segunda-feira aos 86 anos.

Fundou em 1976 a Associação Juventude de Viana, destinada à modalidade de hóquei em patins e cuja equipa conquistou diversos palmarés nacionais. "Era um grande entusiasta do desporto e, sobretudo, deixou uma marca indelével. Todos nos curvamos perante a sua vida", declarou o autarca de Viana, José Maria Costa, justificando a homenagem.

Filho de antigos padeiros e pasteleiros, o falecido empresário fundou a pastelaria "Zé Natário" em 1970, e mais tarde a "Padaria Brazil", em homenagem aos seus pais que possuíram uma confeitaria com o mesmo nome nos anos 20 do século passado. Era ainda proprietário do restaurante "Café Sport".

"Zé Natário" era irmão do também já falecido Manuel Natário, antigo proprietário da "Confeitaria Manuel Natário", que se celebrizou como as suas Bolas-de-Berlim. E que inspirou a personagem "Capitão Natário" no romance "Tocaia Grande" de Jorge Amado, por influência da amizade que mantinha com o escritor brasileiro.