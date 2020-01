Câmara de Viana mantém redução de 25% nas taxas para feirantes

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:28 Facebook

A Câmara de Viana do Castelo aprovou, em reunião do executivo municipal, a manutenção de uma redução nas taxas da feira e mercado municipal de 25% para vigorar ao longo deste ano.

Abrangidos pela medida estão 209 feirantes e 142 vendedores do mercado. A autarquia liderada por José Maria Costa (PS) justifica a alteração à Tabela de Taxas com a necessidade de apoiar uma atividade económica, que "recupera a dinâmica após ter passado momentos conturbados".

"Reconhecendo a importância destes feirantes e vendedores no mercado municipal, no que respeita também à manutenção das tradições e promoção dos produtos da terra, não podemos deixar de apoiar esta atividade económica", refere a proposta ontem aprovada. E acrescenta: "Cientes da importância destes ativos no que respeita ao desenvolvimento económico do concelho, consideramos ser uma mais valia a redução das taxas ao longo do ano de 2020 em 25 por cento".

Fernando Sá, presidente da Associação de Feiras e Mercados do Norte, congratula-se com a manutenção da medida, já em vigor em anos anteriores, como forma de apoio à "sobrevivência" de feirantes e das próprias feiras. "É ótimo para os feirantes que as autarquias estejam sensíveis à sua atividade. A redução de taxas é importante porque senão vamos ter muita família em casa a mudar de vida. Não conseguem fazer face às despesas, porque além das taxas, também têm os custos das deslocações, com portagens e combustível", comenta Fernando Sá, referindo: "A situação de Viana é idêntica à de Arcos de Valdevez, que deu uma redução de 20%, Ponte da Barca de 50% e Paredes de Coura 20%".